В городе Красавино бизнес пытается возродить льняное производство, но энергетики отказываются их подключать к электричеству

05.04.2022 [Общество]

Фирма из Петербурга пытается запустить в Красавине льняное производство, восстановив небольшую часть бывшего льнокомбината, однако не может добиться подключения электроэнергии. 

Красавинский льнокомбинат разбирают, но одна фирма из Петербурга — ООО «Лебедь» — которой руководит уроженка Великого Устюга инженер Ксения Коркина, выкупила одно здание, чтобы запустить производство пряжи, костюмно-плательной и постельной ткани. Планируется открыть 50-70 рабочих мест. 

Женщина настроена решительно, однако на пути возрождения производства, Ксения Коркина столкнулась с бюрократией. Она не может провести электричество. Местные электрики не хотят подключать здание, ссылаясь на то, что в здании нет принимающих устройств. 

«„Вологдаоблкомунэнерго“ в лице В. Б. Драчёва, руководствуясь Правилами технологического присоединения принимающих устройств, заявляет об отсутствии этих самых принимающих устройств, хотя их региональный офис готов принять заявку на подключение. В области поддерживают данный стартап, но руководство ТТЭЦ непосредственно на месте (г. Красавино) отказываются содействовать, ссылаясь на то, что не являются сетевой организацией». — говорит Ксения. 

Ответ от Вологдаоблкомунэнерго предприниматель получила 21 марта. Энергетики написали, что в декабре 2020 года было произведено отключение кабельных линий льнокомбината в связи с их демонтажем за исключением одной ячейки. 6 апреля в связи с пожаром и эта ячейка была отключена. 

«В предоставленном договоре купли-продажи нежилого здания и земельного участка от 29 ноября 2021 года указано, что здание передается без питающих кабелей с пустыми электрическими щитам, отсутствует вводный кабель по подводу электричества к зданию и участку. Указанные факты говорят об отсутствии подсоединенных энергопринимающих устройств», — написали энергетики. 

Ссылаясь на подпункт «в» пункта 59 правил технологического присоединения энергопринимающих устройств, энергетики заявили, что предусмотрено переоформление документов о технологическом присоединения в связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств. Однако считают невозможным удовлетворить заявление о переоформлении в связи с установлением фактического прекращения технологического присоединения и отсутствия энергопринимающих устройств. И посоветовали Ксении обратиться в сетевую организацию, так как такие устройства должна устанавливать она. 

Ксения Коркина не согласна с позицией энергетиков. Ссылку на пятый пункт она считает несостоятельной.

«При присоединении энергопринимающих устройств к распределительным устройствам электростанции, последняя выполняет функции сетевой организации в части определения технической возможности технологического присоединения, согласования технических условий с субъектами оперативно-диспетчерского управления и смежными сетевыми организации, а также выполнения необходимых условий договора», — сообщила женщина энергетикам, сославшись на вышеупомянутые правила. 

Ксения Коркина считает отказ необоснованным и готова защищать законные интересы в суде. Но всё это потребует времени и отсрочит запуск производства на неопределённый срок. При этом местные жители очень рады тому, что в городе возобновят производство льна. 

Тэги: Красавино, льнокомбинат

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