Алексей Мордашов покинул тройку самых богатых людей России

05.04.2022 [Экономика]

Суммарное состояние российских миллиардеров за год сократилось на 42%, а их число уменьшилось с 123 до 88 человек. Поменялся и лидер списка. Как пишет Forbes, в 2022 году первую строчку занял совладелец НЛМК Владимир Лисин. Американский журнал опубликовал ежегодный рейтинг богатейших людей.

Спецоперация на Украине и последовавшее за ней санкции Евросоюза, США, Великобритании и других стран за несколько дней сократили состояния российских бизнесменов в среднем в два раза. В этом году в список прошли лишь 88 миллиардеров — на 35 меньше, чем годом ранее.

Изменилась и расстановка сил в российской части списка. Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов попал под санкции Евросоюза и Великобритании и покинул первую строчку рейтинга, переместившись с оценкой состояния в 13,2 $ млрд на пятое место. В 2021 году по оценке того же издания состояние Мордашова оценивалось в 29,1 $ млрд. Теперь российскую часть глобального списка Forbes возглавляет бенефициар НЛМК Владимир Лисин, его состояние оценивается в 18,4 $ млрд.

На втором месте расположился еще один видный металлург — президент «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием в 17,3 $ млрд. Замыкает тройку лидеров основатель Telegram Павел Дуров. Он единственный бизнесмен не из промышленного сектора в первой десятке, его состояние оценивается в 15,1 $ млрд.

Тэги: состояние, Алексей Мордашов, специальная военная операция

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