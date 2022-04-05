Пьяный житель Вологды до смерти избил соседа, который пожаловался на него за шум

В Вологде 37-летний местный житель до смерти избил соседа.

По версии следствия, инцидент произошёл днём 4 апреля. Пьяный подозреваемый избивал 69-летнего потерпевшего в его квартире, а когда тот смог убежать, догнал его на улице и снова избил. Оставив пострадавшего у подъезда, мужчина вернулся в квартиру и продолжил выпивать. Очевидцы вызвали «скорую», которая доставила пенсионера в больницу, но тот скончался от полученных травм.

«В ходе допроса подозреваемый сообщил следователям о том, что решил выяснить отношения с соседом, который неделю назад высказал ему претензии по поводу нарушения тишины в доме», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте подозреваемого. Расследование продолжается.