В российских школах проведут уроки о влиянии санкций на экономику

05.04.2022 [Общество]

Российские школы получили новые рекомендации о проведении особых уроков на фоне «специальной военной операции» на Украине. Об этом 5 апреля пишет «КоммерсантЪ».

Материалы к «санкционному» уроку изданию передал подмосковный учитель. Отчеты о таких уроках уже обнаружены на сайтах ряда школ Подмосковья, Орловской и Самарской областей. Как говорится в методичке, учитель должен «показать возможности России по преодолению негативных последствий санкционного давления западных стран на экономическую сферу жизни нашего общества, дать представление об основных направлениях антисанкционной политики в РФ». Занятия будут проходить в рамках школьного курса по обществознанию.

Также говорится, что в начале урока учитель должен привести цитату президента Владимира Путина о том, что «на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление». После этого нужно спросить школьников, знают ли они, «какие первоочередные меры включает антисанкционная политика нашего государства».

Только затем педагог должен рассказать, что такое санкции: «Ограничения, призванные „наказать“ какую-либо страну за ее действия». Здесь же нужно уточнить, какие «действия» имеются в виду — «проводимая Россией специальная военная операция на Украине, вызванная необходимостью защитить население Донбасса». В качестве примеров санкций можно привести заморозку активов госкорпораций и банков, а также части золотовалютного резерва России. Другой пример — уход зарубежных компаний.

В конце школьники заполнят анкету «обратной связи». Им придется ответить на вопросы: «Справедливы ли санкции в отношении России?», «Приведут ли санкции к укреплению экономики России?», «Кто понесет большие экономические потери?»

На последний вопрос предлагается три варианта ответов: Россия, страны НАТО, все страны мира.

О том, что подобные методички направлены в школы, изданию подтвердили в Минпросвещения.

Тэги: санкции, специальная военная операция, методичка

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