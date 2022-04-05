Вологодские голболистки стали чемпионками России

05.04.2022 [Спорт]

Женская команда Вологодской области по голболу (спорт слепых) выиграла Чемпионат России. Турнир проходит с 29 марта по 6 апреля в подмосковном Раменском. Всего в нем приняли участие сборные команды из 13 регионов России — 10 мужских и 9 женских.

Сборная Вологодской области не потерпела на чемпионате ни одного поражения. На групповом этапе были обыграны команды из Ярославской, Московской и Тульской областей с общим счётом 29:3. В четвертьфинале была повержена сборная Липецкой области 11:1. В полуфинале вологжанки обыграли представительниц Краснодарского края 15:12. В матче за золотые медали второй раз за турнир вологжанки под руководством тренера Елены Удодовой были сильнее голболисток из Тульской области со счётом 6:1.

В составе нашей команды выступили вологжанки Арина Герасимова, Елизавета Кемешева и Анна Шевченко.

Спустя год вологжанки вернули себе титул сильнейших в стране. Напомним, в 2021 году наша команда заняла лишь 3 место. 

 

Тэги: голбол, чемпионат России, Победа

ТОП НЕДЕЛИ

Производители подняли цены на молоко на 15%
Военнослужащий из Сокола, которого больше месяца искала мать, вернулся в Россию
Мужчину задержали на одиночном пикете с упаковкой «Мираторг», где часть названия бренда была зачеркнута
Алексей Мордашов перегоняет одну из крупнейших яхт в мире - яхту Nord во Владивосток
В Вологде неизвестные расстреляли из травматического оружия сотрудников оптовой базы
Семья вологжан Арсентьевых любит путешествовать и составляет свою «Карту достопримечательностей Вологодской области»
Детский омбудсмен Ольга Смирнова прокомментировала ситуацию с издевательствами в 31 школе Вологды
Владелец вологодского автосервиса выиграл в лотерею 3 млн рублей
В Вологде появится улица Олимпийская
В Вологодском районе идут поиски провалившегося под лед ребенка

Похожие новости

Вологодские голболистки не будут участвовать в международных соревнованиях

Международная федерация спорта слепых отстранила команды России и Беларуси из-за ситуации на Украине от всех международных соревнований

1092
0

Вологжанки Анна Шевченко и Елизавета Кемешева стали чемпионками Европы по голболу

Девушки выступали вы составе сборной России

1804
0

Вологодская голболистка станет гостьей программы «Безграничный спорт»

Арина Герасимова в составе российской команды участвовала в Паралимпийских играх в Токио

1353
0

Череповчанка Арина Герасимова завершила свое выступление на Паралимпийских играх в Токио

Арина выступала в составе нашей команды по голболу

1518
0

Вологжанки Елизавета Кемешева и Арина Герасимова завоевали бронзу Международных соревнований по голболу

 Турнир состоялся в литовском городе Тракаи

1347
0

Женская сборная Вологодской области по голболу завоевала бронзу межрегиональных соревнований

Команда Елены Удодовой на групповом этапе одержала верх над хозяйками турнира, голболистками Тулы

3913
0

Вологжанки завоевали бронзу Чемпионата России по голболу

Соревнования проходили в Московской области

910
0

Сборная Вологодской области стала чемпионом России по голболу

Это спортивная игра для слепых, в которой команда из трех человек должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника

1108
0

Вологодские спортсменки стали победителями международного турнира по голболу

Арина Герасимова, Анна Шевченко и Елизавета Камышева выступали в составе сборной России

983
0

Вологжанки Анна Шевченко и Арина Герасимова завоевали бронзу международных соревнований по голболу

Турнир проходил с 1 по 6 мая в Турции

1009
0

Вологжанки стали бронзовыми призерами Чемпионата России по голболу

Вологодскую область представляли Ксения и Анжела Каевы и Кристина Овчинникова под руководством тренера Елены Удодовой.

944
0

Вологодские спортсменки завоевали золото и серебро международных соревнований по голболу

Анна Шевченко выиграла золотую медаль, а Арина Герасимова - серебряную

1256
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жительница Вологды взыскала 150 тысяч со службы городского хозяйства за то, что упала
Зелёные зоны в Вологде обработают от клещей
Международный фестиваль кружева пройдет в Вологде с 14 по 17 июля
В городе Красавино бизнес пытается возродить льняное производство, но энергетики отказываются их подключать к электричеству
Алексей Мордашов покинул тройку самых богатых людей России
Пьяный житель Вологды до смерти избил соседа, который пожаловался на него за шум
В российских школах проведут уроки о влиянии санкций на экономику
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

3214
0
05.04.2022 [БлогоVO]

Памятник Христофору Семёновичу Леденцову. Макет

126
0
04.04.2022 [Обзор Прессы]

Кто похоронен на коммунистическом кладбище у ограды Воскресенского собора?

471
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика