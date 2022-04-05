Вологодские голболистки стали чемпионками России

Женская команда Вологодской области по голболу (спорт слепых) выиграла Чемпионат России. Турнир проходит с 29 марта по 6 апреля в подмосковном Раменском. Всего в нем приняли участие сборные команды из 13 регионов России — 10 мужских и 9 женских.

Сборная Вологодской области не потерпела на чемпионате ни одного поражения. На групповом этапе были обыграны команды из Ярославской, Московской и Тульской областей с общим счётом 29:3. В четвертьфинале была повержена сборная Липецкой области 11:1. В полуфинале вологжанки обыграли представительниц Краснодарского края 15:12. В матче за золотые медали второй раз за турнир вологжанки под руководством тренера Елены Удодовой были сильнее голболисток из Тульской области со счётом 6:1.

В составе нашей команды выступили вологжанки Арина Герасимова, Елизавета Кемешева и Анна Шевченко.

Спустя год вологжанки вернули себе титул сильнейших в стране. Напомним, в 2021 году наша команда заняла лишь 3 место.