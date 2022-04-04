Несколько акций по сбору вторсырья пройдут в Вологде в апреле

04.04.2022 [Общество]

Несколько акций по сбору вторсырья пройдут в Вологде в апреле этого года.

Среди этих акций – три городских фестиваля «ЭкоПарк», в которых примут участие несколько волонтерских организаций Вологды, также часть мероприятий организует Вологодское общество защиты животных «Велес», и средства от сданного в переработку вторсырья с этих мероприятий помогут зоозащитникам оплатить часть долгов в ветеринарных клиниках областной столицы за лечение бездомных животных.

Даты и время акций по сбору всторсырья

9 апреля, суббота
с 11:00 до 12:00 - Прилуки, Строителей, 10 в рамках городского фестиваля «ЭкоПарк»
с 12:00 до 15:00 – «Бригантина» у «Магистрали»

16 апреля, суббота
с 11:00 до 12:00 - Конева, 2В, Дворец спорта в рамках городского фестиваля «ЭкоПарк»
с 14:00 до 15:00 - Окружное шоссе у ТЦ «Шоколад»

19 апреля, вторник
с 18:00 до 19:00 Ленинградская, 136 у Сбербанка напротив «Золотого ключика»

23 апреля, суббота
с 11:00 до 12:00 - площадь Революции в рамках городского фестиваля «ЭкоПарк»
с 14:00 до 15:00 - Карла Маркса, 105 «АртРыба» у ТЦ «Апельсин»

26 апреля, вторник
с 18:00 до 19:00 - Новгородская, 23 Почта напротив ТЦ «Мармелад»

Перечень принимаемого вторсырья:

Стекло: бутылки питьевые целые и битые любой емкости и цвета, бутылочки из-под лекарственных средств, банки целые и битые любой емкости и цвета, оконное стекло целое и битое, плафоны от светильников, стеклянная посуда.
Можно не удалять этикетки, дозаторы, ободки.

Просьба не приносить: стеклопакеты, лампы и лампочки, изделия из фарфора и керамики (посуда, сувениры и т.д.), градусники, зеркала, термометры.

Металл: алюминиевые банки из-под пива и напитков, алюминиевые и жестяные банки из-под корма для животных, алюминиевая посуда (кастрюли, миски, кружки, сковородки и т.д.), алюминиевые столовые приборы (ложки, вилки), жестяные консервные банки, крышки металлические (под закатку и винтовые), пустые аэрозольные баллончики из-под освежителей воздуха, косметических и гигиенических средств, антистатиков и т.д., фольга алюминиевая.

Бытовая, оргтехника и ее части: крупная и мелкая бытовая техника и ее части в любом состоянии (телевизоры, холодильники, стиральные машины, микроволновки, газовые плиты, электроприборы, электро- и водосчетчики и т.д.), оргтехника и ее части в любом состоянии (компьютеры, ноутбуки, сканеры, ксероксы и т.д.), сотовые телефоны в любом состоянии.

Линолеум: любого цвета, размера, толщины, кроме советского с ворсом на изнанке.

ТетраПак, ПюреПак, ЭлоПак: пакеты из-под молочных продуктов, пакеты из-под напитков и соков. Ополоснуть, смять.

Разнопласт: пластмассовые игрушки и их лом, пластиковая мебель и ее лом, пластмассовые цветочные и детские горшки, отходы пластиковых плинтусов и панелей, плечики для одежды, зубные щетки, бампера от автомашин, ящики пластмассовые из-под овощей и фруктов, пластмассовые ведра, тазы, лейки, ванночки, решетки и их лом, баночки пластмассовые из-под косметических средств, СД-диски, кассеты для видеомагнитофонов и магнитофонов без ленты.

Пластик твёрдый с маркировкой PET1, который делим на 2 вида: бутылочный (пластиковые бутылки из-под воды и напитков; флаконы из-под бытовой химии) и небутылочный (контейнера под пищевые продукты с маркировкой РЕТ1, упаковки из-под тортов, пластиковые одноразовые стаканчики с маркировкой РЕТ1, контейнеры из-под яиц с маркировкой РЕТ1). Крышечки снять, ополоснуть, смять.

Пластик 2/HDPE твёрдый: флаконы из-под бытовой химии, канистры, флаконы из-под лекарственных препаратов, бутылки из-под питьевых йогуртов. В чистом виде.

Крышечки, крышки: все виды пластиковых крышек любого размера и цвета от бутылок и флаконов.

Пластик 5РР: пластиковые стаканчики для пищевых продуктов (сметана, йогурт и т.д.), пластиковые ведерки для пищевых продуктов, контейнеры для пищевых продуктов (фарш, котлеты и т.д.), пластиковые крышки от стаканчиков и ведерок с маркировкой 5РР.

6/ps, который делим на 3 вида: прозрачный, цветной и вспененный: прозрачные контейнеры от пищевых продуктов, цветные, непрозрачные контейнеры из-под пищевых продуктов, в том числе из-под йогуртов, лотки и подложки от полуфабрикатов и пищевых продуктов, контейнеры из-под яиц.

Пенопласт - разломать на мелкие кусочки.

Поролон: любого цвета и размера, губки для мытья посуды без абразивного слоя.

Подушки пуховые, перины пуховые.

Пакеты «майки»: пакеты - майки «Пятерочка», «Магнит», «Макси» и т.д., пакеты - майки черные, белые, цветные (с рисунком и без).

Пакетики прозрачные (шуршащие): пакетики прозрачные, применяемые в магазинах и супермаркетах для упаковки овощей и фруктов.

Пакетики прозрачно-зеленые (шуршащие): пакетики прозрачно - зеленые, применяемые в магазинах и супермаркетах для упаковки овощей и фруктов.

Пакеты «хрустящие»: пакеты из-под круп, пакеты из-под сахара, пакеты из-под макаронных изделий, пакеты из-под кондитерских изделий (конфеты, пряники, баранки, сушки и т.д.).

Просьба не приносить: пакетики из-под чипсов, семечек и т.д., пакеты из-под пельменей, пакеты из-под хлеба 5РР, пакеты с фольгированным слоем.

Пленка парниковая, стрейч-пленка (ПНД, ПЭВД, ПВД, LDPE): пленка полиэтиленовая (ПВД, ПЭВД, ПНД), стрейч - пленка, пакеты и пленка LDPE 4 (например: пакеты от OZON), пакеты подарочные (не фольгированные), пленка пупырчатая.

Просьба не приносить: пакеты с/рар (например, от влажных салфеток).

Макулатура и офисная бумага: книги, газеты, журналы, тетради, рекламные листовки и проспекты, тонкий картон (пачки из-под каш, чая и т.д), тонкая картонная упаковка из-под косметических средств, зубной пасты, лекарственных препаратов, календари и другая печатная глянцевая продукция, офисная белая бумага (черновики, архивы). Обязательно сложить максимально компактно и удалить все небумажные элементы - скрепки, пружинки, пластиковые окошки, проверить на ламинацию).

Картонные решетки из-под яиц, втулки картонные клееные, гильзы от бумажных полотенец, линолеума.

Гофрокартон: картонные коробки из гофрокартона в сложенном виде, листы из гофрокартона целые и резаные.

Поликарбонат.

Также в ходе акций зоозащитники с благодарностью примут гуманитарную и финансовую помощь для подопечных «Велеса».

Тэги: вторсырье, акция, Велес, зоозащитники

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