Вологодское отделение Сбербанка возглавил Сергей Филиппов

04.04.2022 [Общество]

Вологодское отделение Сбербанка возглавил Сергей Филиппов. Ранее он руководил мурманским отделением банка. Сегодня новый руководитель был представлен руководству региона председателем Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктором Алонсо.

«На встрече представители Сбера презентовали ряд новых продуктов, включая решения экосистемы в области медицины, безопасности и развития туризма в регионе. Все предложения мы детально рассмотрим. Продолжим все уже начатые проекты», — рассказал глава региона Олег Кувшинников.

Бывший руководитель вологодского отделения Сбербанка Сергей Нечаев возглавил вологодское отделение банка «Открытие».

Тэги: сбербанк, руководитель, назначение
фото: пресс-служба правительства области

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