Вологодское отделение Сбербанка возглавил Сергей Филиппов. Ранее он руководил мурманским отделением банка. Сегодня новый руководитель был представлен руководству региона председателем Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктором Алонсо.
«На встрече представители Сбера презентовали ряд новых продуктов, включая решения экосистемы в области медицины, безопасности и развития туризма в регионе. Все предложения мы детально рассмотрим. Продолжим все уже начатые проекты», — рассказал глава региона Олег Кувшинников.
Бывший руководитель вологодского отделения Сбербанка Сергей Нечаев возглавил вологодское отделение банка «Открытие».