В Череповце восьмиклассник выпал с восьмого этажа

В Череповце с восьмого этажа выпал подросток. По сообщению портала GorodChe, трагедия случилась 3 апреля около 6 утра. В результате падение подросток получил смертельные травмы.

Порталу о случившемся рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Вологодской области Ольга Смирнова.

«Известно, что подросток учился в 8 классе. Сотрудники полиции изучают все материалы, включая телефон и компьютер ребенка, чтобы установить причину поступка и узнать, что сподвигло школьника на этот шаг. После сбора информации на место выедет межведомственная рабочая группа по делам несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Также указывается, что сейчас с семьей погибшего ребенка работают психологи. В момент трагедии родители находились дома.