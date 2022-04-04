Россия возобновит авиаперелеты с 52 странами

04.04.2022 [Общество]

Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай и ЮАР. Об этом в ходе встречи с представителями фракции «Единая Россия» сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, — этом сообщает РБК.

«С 9 апреля мы снимаем ограничения по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые распространялись на наши регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран. Сейчас авиакомпании могут летать без ограничений в 15 стран, а теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные для нас государства», — сказал премьер.

Мишустин добавил, что правительство по-прежнему намерено поддерживать внутренний туризм, в том числе с помощью программ по льготному кредитованию для инвесторов в гостиничный бизнес.

«Те, кто станут вкладывать в строительство гостиниц, смогут значительно снизить стоимость заемных средств: для них разработана программа по льготному кредитованию по ставке 5%», — пояснил глава кабмина.

Как уточнили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с 9 апреля ограничения на авиаперелеты перестанут действовать с Алжиром, Аргентиной, Афганистаном, Бахрейном, Боснией и Герцеговиной, Ботсваной, Бразилией, Венесуэлой, Вьетнамом, Гонконгом, Египтом, Зимбабве, Израилем, Индией, Индонезией, Иорданией, Ираком, Кенией, Китаем, КНДР, Коста-Рикой, Кувейтом, Ливаном, Лесото, Маврикием, Мадагаскаром, Малайзией, Мальдивами, Марокко, Мозамбиком, Молдавией, Монголией, Мьянмой, Намибией, Оманом, Пакистаном, Перу, Саудовской Аравией, Сейшелами, Сербией, Сирией, Таиландом, Танзанией, Тунисом, Турцией, Уругваем, Фиджи, Филиппинами, Шри-Ланкой, Эфиопией, ЮАР и Ямайкой.

Тэги: авиаперелеты, коронавирус, правительство
Сюжет: Пандемия коронавируса
Фото: Артем Геодакян, ТАСС

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