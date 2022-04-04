Житель Великого Устюга попал под уголовную статью за незаконное подключение к газовой сети

За незаконное подключение к газовым сетям житель Великого Устюга попал под уголовную статью. Факт незаконного подключения к сети вывили сотрудники «Газпром газораспределение Вологда».

Как рассказали в компании, в апреле 2021 года газовики впервые выявили факт несанкционированного подключения частного жилого дома по улице Кооперативной. Материалы были переданы в правоохранительные органы. В результате устюжанина привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 000 рублей.

Однако через некоторое время гражданин вновь самовольно подключился к топливу. Газовики повторно отключили сеть и вновь направили материалы в правоохранительные органы. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье 215.3 УК РФ — «Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние».

«За 2021 год было выявлено 73 факта самовольного подключения газоиспользующего оборудования, с начала этого года уже 9. Но практика возбуждения уголовного дела по указанной статье впервые в нашем регионе, — рассказал советник генерального директора по корпоративной защите Антон Замараев. — Незаконное подключение опасно не только для самого собственника и членов его семьи, но и для всех окружающих».

Санкции указанной уголовной стать предусматривают до двух лет лишения свободы.