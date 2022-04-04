Финансирование строительства объектов по нацпрограммам будет пересмотрено

04.04.2022 [Экономика]

В Вологодской области будут пересмотрены сметы строительства объектов, которые возводятся в рамках национальных проектов. Это связано с удорожанием строительных материалов. Об этом сегодня на заседании правительства области рассказал губернатор региона Олег Кувшинников.

«31 марта между Минспорта РФ и правительством Вологодской области уже заключено дополнительное соглашение на строительство крытого катка в Вологде. Дополнительно выделено 188 млн рублей из федерального бюджета на увеличение сметной стоимости объекта. Общая сумма теперь составит 963 млн рублей. Однако каток будет построен в соответствующие сроки», — рассказал губернатор.

Также увеличатся расходы на строительство других социальных объектов, которые финансируются за счет федерального бюджета. По словам Олега Кувшинникова, сейчас необходимо оценить удорожание строительных материалов, чтобы получить дополнительное финансирование и не допустить срыва строительства. Это касается и строительства школы на улице Возрождения в Вологде, предстоящего строительства школы в Череповце и других объектов.

Глава региона поручил местным властям проработать вопросы по увеличению федерального финансирования до ввода объектов в эксплуатацию.  

Тэги: финансирование, бюджет, нацпроекты

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