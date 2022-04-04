Жительница Великоустюгского района украла у пенсионерки 22 500 рублей

04.04.2022 [Происшествия]

В Великоустюгском районе 23-летняя жительница посёлка Добрынино украла деньги из квартиры пенсионерки.

85-летняя потерпевшая заявила о пропаже 22 500 рублей и рассказала, что накануне к ней приходил социальный работник. Личность подозреваемой установили в результате оперативно-розыскных мероприятий. Она созналась в содеянном.

«По словам злоумышленницы, она просто зашла в первую попавшую квартиру, чтобы продать свои вещи. Пенсионерка приняла её за социального работника, после чего дала список продуктов и лекарств, которые необходимо было купить», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Она видела, куда пенсионерка убрала деньги. Женщина попросила у потерпевшей воды и, когда та ушла на кухню, забрала оставшиеся купюры из коробки на столе. Часть украденных денег изъяли и вернули пострадавшей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: кража, обман пенсионеров, уголовное дело

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