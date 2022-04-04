Вологодские синоптики прогнозируют повышение дневных температур до +13 градусов

04.04.2022 [Общество]

Долгожданное потепление принесут в Вологодскую область атлантические циклоны. Предстоящая ночь ожидается еще достаточно холодной, однако уже завтра днем, начиная с западных районов, регион окажется под влиянием теплого фронта обширного атлантического циклона. При этом усилится ветер и пойдет снег.

В ночь на среду, 6 апреля, зона ненастья охватит всю территорию области, пройдет умеренный снег и увеличится высота снежного покрова. Правда, дневные температуры в ближайшие два дня уже будут повышаться +6 градусов. В ночь на четверг погода немного улучшится, - рассказали в вологодском Гидрометцентре.  

В четверг, 7 апреля, начиная с южных районов регион будет пересекать еще один атмосферный фронт, на котором осадки уже будут отмечаться преимущественно в виде дождя, на территорию продолжит поступать влажный и более теплый воздух.

По предварительным данным, неустойчивая погода с осадками в виде дождя и мокрого снега сохранится до конца недели, наиболее теплым днем ожидается пятница, когда вынос тепла обеспечит повышение дневных температур +13 градусов.

 

Тэги: погода, потепление

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