В Череповце подростка будут судить за кражу денег со счёта незнакомой женщины

04.04.2022 [Происшествия]

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в краже денег со счёта незнакомой женщины.

«По данным следствия, в октябре 2021 года несовершеннолетний житель г. Грязовца случайно получил доступ к банковскому счету 39-летней череповчанки. Используя сеть Интернет и мобильный телефон, подросток перевел со счета денежные средства в сумме свыше 7 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Обвиняемый возместил ущерб и признал вину. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. С учётом возраста, обвиняемому грозит от месяца до шести лет лишения свободы.

Тэги: кража, счета, банки, подросток, уголовное дело

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