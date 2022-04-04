Новые автомобили в марте в среднем подорожали на 40%

04.04.2022 [Экономика]

У 26 официально представленных на рынке РФ автоконцернов, которые не скрыли прайс-листы с сайтов, машины подорожали на 35–45%. О том, что импортеры и дистрибуторы убирают розничные рекомендованные цены с сайтов, «КоммерсантЪ» рассказал на примере Haval — это происходит из-за нестабильности курса и необходимости частого пересмотра прайс-листов. В марте дважды дорожала и Lada — АвтоВАЗ повысил цены на 11–47% в зависимости от модели и комплектации.

Активнее всего — на 50–60% дорожали автомобили верхнего ценового сегмента. Однако и доступность премиальных автомобилей значительно ниже, поскольку США, ЕС и Япония ввели запрет на новые поставки. Именно в этом сегменте, по оценкам экспертов, сложился основной дефицит, который будет усиливаться с каждым днем.

Одновременно с этим продажи авто в марте упали примерно на 60%. Эксперты прогнозируют тренд на снижение, который продолжится и в апреле. Если ключевая ставка ЦБ не изменится, падение может достигнуть 70%.

Продажи в сегменте б/у также падают из-за снижения реальных доходов населения, хотя соотношение новых и подержанных машин на рынке будет приблизительно 20% к 80%.

 

Тэги: авторынок, цены, дефицит

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