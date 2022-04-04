Мотоагитпробег «Победа» впервые завернет в Ленинградскую область

04.04.2022 [Общество]

Традиционная акция Вологодской ГМХА мотоагитпробег «Победа» в этом году впервые посетит Ленинградскую область. Пробег стартует 1 мая из Комсомольского сквера села Молочное и проследует по маршруту село Молочное — поселок Кадуй — город Устюжна — деревня Бор ленинградской области — поселок Чагода — поселок Сазоново — город Бабаево –– поселок Шексна — село Молочное.

Впервые маршрут пробега пройдет через Тихвинский район Ленинградской области. Именно под Тихвином было остановлено наступление врага: в декабре 1941 года советская армия не только освободила захваченный немцами Тихвин, но и перешла в наступление. Эту победу часто называют ключевым моментом Битвы за Ленинград — она сорвала планы немецкого командования по окружению Ленинграда вторым кольцом блокады. Бойцы Мотоагитпробега «Победа» посетят деревню Бор 3 мая, — рассказали в пресс-службе Вологодской ГМХА.

Традиционно в каждом населенном пункте пройдут митинги памяти с возложением гирлянд к обелискам, концерты студенческой самодеятельности, а также встречи с ветеранами. В 2022 году участники акции планируют провести 10 концертов вместо традиционных девяти. Также бойцы пробега окажут волонтерскую помощь населению.

Тэги: мотопробег, студенты, акция, День победы

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