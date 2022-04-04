Житель Череповца получил девять лет колонии за причинение смертельной травмы сожительнице

04.04.2022 [Происшествия]

В Череповце суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, до смерти избившему сожительницу и укравшему её украшения.

Установлено, что в ночь с 20 на 21 июля 2021 года подсудимый избил женщину в квартире на улице Леднёва. Смерть потерпевшей наступила в результате тупой травмы головы. После обвиняемый украл украшения женщины. Сумма ущерба составила 28 602 рубля.

Мужчина не признал вину и показал, что перед инцидентом они с женщиной выпивали дома. Когда он собрался уходить, сожительница вцепилась в него и не отпускала, поэтому он её оттолкнул.

«После этого они еще немного выпили, и он ушел спать. Утром следующего дня он обнаружил женщину мертвой, позвонил ее сестре, дождался, пока она приехала, и ушел на работу. Украшения забрал себе, чтобы сохранить. Умысла на кражу у него не было», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Сестра погибшей рассказала, что женщина позвонила ей ночью и сказала, что её избил подсудимый. Она с сожителем приезжала к квартире потерпевшей, но им никто не открыл. Женщина настаивала на строгом наказании для обвиняемого.

Осуждённому назначено наказание в виде девяти лет и одного месяца колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: вред здоровью, гибель человека, кража, приговор

ТОП НЕДЕЛИ

Производители подняли цены на молоко на 15%
Алексей Мордашов перегоняет одну из крупнейших яхт в мире - яхту Nord во Владивосток
В Вологде неизвестные расстреляли из травматического оружия сотрудников оптовой базы
Мужчину задержали на одиночном пикете с упаковкой «Мираторг», где часть названия бренда была зачеркнута
В Вологде после издевательств одноклассников 12-летний мальчик попал в больницу
Семья вологжан Арсентьевых любит путешествовать и составляет свою «Карту достопримечательностей Вологодской области»
Детский омбудсмен Ольга Смирнова прокомментировала ситуацию с издевательствами в 31 школе Вологды
Следком возбудил уголовное дело в отношении руководителя бюджетного учреждения в сфере туризма
Военнослужащий из Сокола, которого больше месяца искала мать, вернулся в Россию
В Череповце задержали мужчину, подозреваемого в причинении смертельной травмы прохожему

Похожие новости

Жительница Вологды порезала лицо незнакомому мужчине осколком бутылки

Потерпевший дрался с её приятелями. Суд приговорил её к году ограничения свободы.

610
0

Житель Вологды ударил сделавшего ему замечание мужчину пивной бутылкой

После он избил ещё одного мужчину в общежитии на улице Залинейной. Суд приговорил его к 4,5 годам колонии.

1143
0

В Грязовецком районе мужчина до смерти избил 50-летнего прохожего

Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима

803
0

Житель Нюксенского района получил условный срок за нападение на полицейского

Сотрудники полиции пришли к нему для проверки сообщения о преступлении

941
0

Житель Бабаевского района получил шесть лет колонии за похищение бывшей сожительницы

Его также признали виновным в грабежах и причинении вреда здоровью средней тяжести

1289
0

Житель Бабаевского района ударил ножом младшего брата

От ранения в ногу потерпевший скончался

2046
0

Житель Кирилловского района получил шесть лет колонии за угон и нападение с ножом на собутыльников

За время рассмотрения дела судом он успел совершить ещё три преступления

1260
0

Житель Сокольского района ударил ножом собутыльника и попытался изнасиловать его сожительницу

Суд заключил его под стражу

1347
0

Житель Вытегры до смерти избил собутыльницу

На допросе он сказал, что причиной избиения стала неряшливость пострадавшей и её агрессивное поведение

1672
0

В Вологде двое мужчин подрались, вспоминая службу в армии

Инцидент произошёл в ноябре 2020 года. Один из них получил тяжкий вред здоровью, а второй — три года лишения свободы условно.

1825
0

В Кирилловском районе пенсионер до смерти избил зятя молотком

Инцидент произошёл в деревне Васильево 30 августа 2021 года. Суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима.

1611
0

В Череповце суд прекратил уголовное дело в отношении женщины, сын которой упал с пеленального столика

Отец ребёнка простил обвиняемую и попросил прекратить дело в связи с примирением сторон

1352
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодские синоптики прогнозируют повышение дневных температур до +13 градусов
В Череповце подростка будут судить за кражу денег со счёта незнакомой женщины
Новые автомобили в марте в среднем подорожали на 40%
Мотоагитпробег «Победа» впервые завернет в Ленинградскую область
Житель Череповца получил девять лет колонии за причинение смертельной травмы сожительнице
Второй международный экологический форум начнет свою работу в Вологде 18 апреля
В Бабаевском районе начальник отделения почты подозревается в присвоении денег из кассы
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

3128
0
04.04.2022 [БлогоVO]

Технологическая отсталость, безработица и давление на бизнес: сценарии Натальи Зубаревич

454
0
01.04.2022 [Обзор Прессы]

Больничная мама Аня: «Ребенок прижмется к тебе, как воробушек, в поисках тепла»

599
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика