Житель Череповца получил девять лет колонии за причинение смертельной травмы сожительнице

В Череповце суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, до смерти избившему сожительницу и укравшему её украшения.

Установлено, что в ночь с 20 на 21 июля 2021 года подсудимый избил женщину в квартире на улице Леднёва. Смерть потерпевшей наступила в результате тупой травмы головы. После обвиняемый украл украшения женщины. Сумма ущерба составила 28 602 рубля.

Мужчина не признал вину и показал, что перед инцидентом они с женщиной выпивали дома. Когда он собрался уходить, сожительница вцепилась в него и не отпускала, поэтому он её оттолкнул.

«После этого они еще немного выпили, и он ушел спать. Утром следующего дня он обнаружил женщину мертвой, позвонил ее сестре, дождался, пока она приехала, и ушел на работу. Украшения забрал себе, чтобы сохранить. Умысла на кражу у него не было», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Сестра погибшей рассказала, что женщина позвонила ей ночью и сказала, что её избил подсудимый. Она с сожителем приезжала к квартире потерпевшей, но им никто не открыл. Женщина настаивала на строгом наказании для обвиняемого.

Осуждённому назначено наказание в виде девяти лет и одного месяца колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.