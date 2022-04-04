В Бабаевском районе начальник отделения почты подозревается в присвоении денег из кассы

04.04.2022 [Происшествия]

В Бабаевском районе 42-летняя местная жительница — начальник отделения почты в одной из деревень района — подозревается в присвоении денег из кассы.

По версии следствия, подозреваемая брала деньги из кассы почтамта в период до февраля 2021 года. Похищенные средства тратила по своему усмотрению. Сумма ущерба от её действий составила больше 100 тысяч рублей.

«Недостача была выявлена в ходе ведомственной ревизии, о чем стало известно органам прокуратуры. Материалы прокурорской проверки послужили поводом и основанием для возбуждения уголовного дела. К настоящему времени подозреваемая частично возместила причиненный вред», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователям предстоит установить все обстоятельства деяния. Расследование продолжается.

Тэги: почта, начальник, присвоение, уголовное дело

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