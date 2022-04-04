Главный хранитель фондов Вологодской картинной галереи представила в Вологде свою книгу

Презентация книги «Записки главного хранителя» прошла на днях в Доме Корбакова в Вологде.
Главный хранитель фондов Вологодской картинной галереи Любовь Соснина представила собравшимся свою работу. Первая часть книги посвящена исследовательским находкам в области искусствоведения, а вторая – вологодским художникам: Джанне Тутунджан, Михаилу Копьеву, Генриху Асафову, Николаю Мишусте, Валентине Шапкиной, Нине Железняк и другим.
Любовь Соснина с книгой «Записки главного хранителя». Фото Вологодской картинной галереи
Приобрести книгу «Записки главного хранителя» можно приобрести на выставочных площадках Вологодской областной картинной галереи:
- в Доме Корбакова по адресу: Вологда, Октябрьская, 13,
- в Шаламовском доме по адресу: Вологда, Сергея Орлова, 15,
- в Мемориальной мастерской Пантелеева по адресу: Вологда, Козленская, 4.