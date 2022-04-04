Главный хранитель фондов Вологодской картинной галереи представила в Вологде свою книгу

Презентация книги «Записки главного хранителя» прошла на днях в Доме Корбакова в Вологде.

Главный хранитель фондов Вологодской картинной галереи Любовь Соснина представила собравшимся свою работу. Первая часть книги посвящена исследовательским находкам в области искусствоведения, а вторая – вологодским художникам: Джанне Тутунджан, Михаилу Копьеву, Генриху Асафову, Николаю Мишусте, Валентине Шапкиной, Нине Железняк и другим.

Любовь Соснина с книгой «Записки главного хранителя». Фото Вологодской картинной галереи

Приобрести книгу «Записки главного хранителя» можно приобрести на выставочных площадках Вологодской областной картинной галереи: