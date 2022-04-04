Владелец вологодского автосервиса выиграл в лотерею 3 млн рублей

Житель Вологды Рашад Гейдаров выиграл 3 млн рублей в лотерею. Счастливый билет моментальной лотереи «Спортлото «4 из 20» мужчина купил в лотерейном киоске «Столото», пока ждал друга.

— Стоял напротив торгового центра. Чтобы скоротать время, зашел внутрь и сразу увидел лотерейный киоск. Спонтанно выбрал билет моментальной лотереи и выиграл 100 рублей. Продавец сказала, что из всей пачки остался еще один билет, последний. Я и его купил. Тут же стер защитный слой и попросил сотрудницу помочь разобраться, сколько я выиграл. Когда она озвучила сумму, я онемел от шока. Даже нормально порадоваться не могу, до сих пор не осознал, что выиграл столько денег, — говорит мужчина.