Владелец вологодского автосервиса выиграл в лотерею 3 млн рублей

04.04.2022 [Общество]

Житель Вологды Рашад Гейдаров выиграл 3 млн рублей в лотерею. Счастливый билет моментальной лотереи «Спортлото «4 из 20» мужчина купил в лотерейном киоске «Столото», пока ждал друга.

— Стоял напротив торгового центра. Чтобы скоротать время, зашел внутрь и сразу увидел лотерейный киоск. Спонтанно выбрал билет моментальной лотереи и выиграл 100 рублей. Продавец сказала, что из всей пачки остался еще один билет, последний. Я и его купил. Тут же стер защитный слой и попросил сотрудницу помочь разобраться, сколько я выиграл. Когда она озвучила сумму, я онемел от шока. Даже нормально порадоваться не могу, до сих пор не осознал, что выиграл столько денег, — говорит мужчина.

По словам Рашида, часть выигранных средств он потратит на подготовку к рождению сына, оставшиеся деньги вложит в бизнес. У победителя свой автосервис, куда он планирует закупить новое оборудование.

Тэги: лотерея, выигрыш, автосервис
Фото публикуется с разрешения победителя

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