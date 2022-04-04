В Никольском районе служебный пёс Елизар помог задержать подозреваемого в краже электропроводки

04.04.2022 [Происшествия]

В Никольском районе немецкая овчарка по кличке Елизар помогла задержать подозреваемого в краже электропроводки.

Провода пропали из бани 61-летнего местного жителя. Мужчина пояснил, что проводка была срезана. На месте происшествия собака взяла след и привела полицейских прямо к дому 41-летнего подозреваемого. Его доставили в отделение.

«Было установлено, что житель Никольска, вооружившись топором, решил подзаработать колкой дров. Не найдя подходящей работы, мужчина зашел в первую попавшуюся баню и срезал электропроводку, чтобы потом сдать в пункт приема металлолома», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи с незаконным проникновением в помещение возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: кража, проводка, баня, служебный пес, уголовное дело
Фото пресс-службы областного УМВД

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