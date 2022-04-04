В Череповецком районе планируют построить крематорий

04.04.2022 [Общество]

В Череповецком районе уже в мае может начаться строительство крематория. Об этом сегодня сообщает официальный сайт города металлургов.

Как заявил изданию технический директор проекта Вячеслав Ляхин, строительство может начаться уже ближе к лету. Для крематория уже выделена площадка за четвертым кладбищем в районе деревни Ивачево. После согласования проекта документы будут переданы в администрацию

«С „Газпромом“ о подводе газа договорились. Ждем проектантов, они будут смотреть трассу. С районом еще идут согласования. Рассматриваем несколько поставщиков оборудования: съездим, посмотрим, обговорим условия. Остановились на печи российского производства. Одна обойдется примерно в 25—30 миллионов. Сначала хотели заказывать чешскую кремационную печь. Но на импортное оборудование цены в два раза поднялись. На первом этапе купим одну печь. Сделаем подъезды к крематорию, благоустроим территорию. Как получим разрешение, начнем стройку», — цитирует издание Вячеслава Ляхина.

По предварительными данным, площадь крематория составит более 700 квадратных метров. По проекту, в здании будут оборудованы печное отделение, зона для персонала, а также зал прощаний. Участок обнесут двухметровым забором. Планируется, что крематорий запустят через три года.

Тэги: крематорий, Строительство
cherinfo.ru

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