Вологодская область оказалась на 55 месте в демографическом рейтинге регионов

04.04.2022 [Общество]

Рост численности населения за последние три года отмечен в 20 регионах России. Лидером за счет миграционного притока стал Севастополь. В конце списка оказалась Еврейская автономная область. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Как показывает статистика, с 2019 года по 2021 год в России зафиксировано снижение численности населения более чем на 1,2 миллиона человек или на 0,83%. Это произошло за счет резкого увеличения естественной убыли населения при замедлении миграционного притока, поясняют эксперты.

В трех четвертях регионов страны, в том числе в Вологодской области, демографическая ситуация характеризовалась убылью населения — причинами стали превышение смертности над рождаемостью и миграционный отток населения.

При этом эксперты напоминают, что основной вклад в ухудшение демографии внесла пандемия коронавируса, которая обусловила значительный прирост смертности, а также привела к существенному ослаблению миграционных потоков из-за вводимых ограничений.

Наибольший вклад в негативные демографические тенденции за последние три года внес 2021 год, когда естественная убыль (превышение смертности над рождаемостью) населения превысила 1 млн человек, увеличившись по сравнению с предыдущим годом в 1,5 раза.

Как следует из результатов исследования, общий прирост численности населения за последние три года наблюдался только в 20 субъектах федерации, в остальных 65 произошло снижение.

Вологодская область в общем списке оказалась на 55 месте в России по приросту населения.

Как указывается в исследовании, на 1 января 2022 года в регионе проживает 1139,5 тысяч человек. Естественный прирост за 2019 – 2021 годы составил -23,01 тысяч человек. В процентном соотношении численность жителей Вологодской области сократилась на 2,42%. Для сравнения – в Еврейской автономной области, которая замыкает список, население сократилось на 3,8%, а в Севастополе, который оказался на 1 месте, прирост населения за счет миграционного процесса составил 17,79%. 

 

Тэги: рейтинг, население, демография

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