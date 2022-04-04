Пожилой мужчина погиб во время пожара в жилом доме в Вологде

Пожар в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома произошел накануне в Вологде. Как рассказали в областном управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурной части пожарной охраны в двенадцатом часу дня. На ликвидацию очага возгорания выдвинулись 23 огнеборца.

Пожарные с помощью спасательных устройств вывели на улицу четырех человек, в том числе троих детей. Также 21 человек эвакуировался из задымленного подъезда.

В квартире, где произошло ЧП, в результате возгорания сгорел шкаф и навесной потолок. Также закопчена мебель, телевизор, окна и отделочные материалы. В квартире после пожара обнаружен погибшим 75-летний мужчина.

По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.