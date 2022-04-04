Интерактивная карта с объектами культурного наследия появится в Вологде

Проект «Объекты культурного наследия Вологды: интерактивная карта» вошел в число победителей Президентского фонда культурных инициатив.

– Будет создана визуальная информационная система – интерактивная карта Вологды с нанесенными на нее объектами культурного наследия федерального и регионального значения, – сообщают авторы проекта, сотрудники издания «Древности севера».

Помимо отмеченных на карте объектов, здесь будут собраны разнообразные материалы о памятниках истории и культуры: документы органов государственной и муниципальной власти, историко-архивные сведения, воспоминания и фотографии из семейных архивов вологжан, исторический и современный изобразительный материал.

– Заинтересованные вологжане смогут принять участие в реализации проекта путем предоставления воспоминаний и фотографий объектов культурного наследия из семейных архивов, что позволит связать историю старинных вологодских домов и храмов с конкретными человеческими судьбами, с историей вологодских семей, почувствовать свою сопричастность к истории города, – рассказывают авторы проекта. – Любой неравнодушный житель Вологды сможет дополнять информацию об истории объектов культурного наследия, информировать об изменениях, происходящих с тем или ином объектом, о возникающих экстраординарных ситуациях.

Для обратной связи будет использоваться действующая группа в социальной сети «Сохраняя будущее».

В рамках проекта также будет проводиться мониторинг сегодняшнего состояния памятников истории и культуры и обсуждение проблем их сохранения.