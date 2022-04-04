Череповецкий «Металлург» не смог пробиться в полуфинал Молодежной хоккейной лиги

Молодежка череповецкого «Металлурга» выбыла из борьбы за медали национальной молодежной хоккейной лиги. Игра с рыбинским «Полетом» накануне завершилась поражением для череповчан.

В основное время матча команды победителя не выявили, на табло горели цифры 2:2. Череповчане минимально уступали после первого периода. Во второй двадцатиминутке благодаря голам Ивана Ермакова и Егора Смирного вышли вперёд, но не смогли удержать своё преимущество. За четыре с половиной минуты до конца основного времени матча «Металлург» пропустил вторую шайбу, играя в меньшинстве.

Овертайм также победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов победу рыбинцам принес гол Артёма Файзулина. 3:2 в матче, и такой же счёт в серии до трёх побед в пользу «Полёта». «Металлург» завершил сезон на стадии четвертьфинала НМХЛ.