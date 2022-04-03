Мужчину задержали на одиночном пикете с упаковкой «Мираторг», где часть названия бренда была зачеркнута

03.04.2022 [Происшествия]

Участников акций против военной спецоперации на Украине задержали в нескольких городах России 2 апреля. Как сообщает РБК такие акции прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. 

– В Москве задержали мужчину, вставшего в одиночный пикет с колбасой «Мираторг» (часть названия бренда была зачеркнута), а также девушку в свадебном платье, – сообщает РБК со ссылкой на Телеграм-канал Avtozak LIVE.  

В Санкт-Петербурге задержаны около 50 участников «сидячей» акции. В том числе здесь задержали двух журналистов и двух художниц, которые рисовали Исаакиевский собор, сообщает РБК со ссылкой на «Фонтанку».

Помимо этого, в Кирове задержали активистку Светлану Марину, она сообщила РБК, что не принимала участия в акции, а поводом для задержания она назвала ленточки на одежде. На нее составили протокол по ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию российских военных).

Активистка из Ханты-Мансийска Полина Змановская рассказала РБК, что вышла на центральную площадь с одиночным пикетом. Она была задержана, на нее составили протокол.

Около десятка человек были задержаны в Екатеринбурге. Как сообщают «Вечерние ведомости», задержанные подозреваются в том, что они могли участвовать в акции, правда, у них при этом не было плакатов и они не скандировали никаких лозунгов.

В Новосибирске, по данным «Тайга.Инфо», задержали около 20 человек.

Как поясняет РБК, 4 марта Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях российских военных в рамках спецоперации. Этот закон предусматривает штраф до 1,5 млн руб. или наказание до трех лет лишения свободы за публичное распространение заведомо ложной информации о действиях российских военных. За распространение подобных фейков с использованием служебного положения или из корыстных побуждений, наказание будет строже: штраф до 5 млн руб., а тюремный срок — от пяти до десяти лет. В случае, если распространение ложной информации повлечет тяжкие последствия, то наказание составит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Помимо этого, в УК добавлена ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). Наказание по этой статье — штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. руб.
 

Тэги: акции протеста, задержания, военная спецоперация

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