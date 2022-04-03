YouTube проигнорировал требования Роскомнадзора по удалению более 10 тысяч материалов экстремистского характера

03.04.2022 [Общество]

YouTube проигнорировал требования Роскомнадзора и не удалил более 10 тысяч материалов экстремистского характера, сообщает РИА Новости со ссылкой на РКН.

– Видеохостинг не борется с распространением информации экстремистского характера с призывами к противоправным действиям в отношении граждан и военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, не ограничивает материалы экстремистских организаций, таких как «Правый сектор»* и националистический полк «Азов» (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело – ред.). Всего на текущий момент, игнорируя требования Роскомнадзора, видеохостинг не удалил более 10 тысяч подобных запрещенных материалов», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор не будет иметь оснований для введения новых мер против YouTube, если хостинг удалит противоправный контент, будет его модерировать и снимет ограничения с российских каналов.

* Запрещенная в России экстремистская организация.
 

Тэги: роскомнадзор, youtube

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