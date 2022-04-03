В Вологде задержали женщину, которая набрала пакет продуктов в супермаркете и быстро пошла к выходу мимо кассы

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали женщину, которая набрала пакет продуктов питания в супермаркете и быстро пошла к выходу, не заплатив за товар. Это произошло 2 апреля в одном из охраняемых супермаркетов в Вологде на улице Горького, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области

Росгвардейцы задержали нарушительницу. Выяснилось, что это 42-летняя вологжанка, которая уже не первый раз совершает подобные правонарушения и в данный момент находится в розыске за мелкое хищение.

Задержанную передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

