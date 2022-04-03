В Вологде задержали женщину, которая набрала пакет продуктов в супермаркете и быстро пошла к выходу мимо кассы

03.04.2022 [Происшествия]

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали женщину, которая набрала пакет продуктов питания в супермаркете и быстро пошла к выходу, не заплатив за товар. Это произошло 2 апреля в одном из охраняемых супермаркетов в Вологде на улице Горького, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области

Росгвардейцы задержали нарушительницу. Выяснилось, что это 42-летняя вологжанка, которая уже не первый раз совершает подобные правонарушения и в данный момент находится в розыске за мелкое хищение. 

Задержанную передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
 

Тэги: кража еды

ТОП НЕДЕЛИ

Производители подняли цены на молоко на 15%
В Вологде экс-сотрудник силового ведомства получил срок за разглашение гостайны
Алексей Мордашов перегоняет одну из крупнейших яхт в мире - яхту Nord во Владивосток
В Вологде неизвестные расстреляли из травматического оружия сотрудников оптовой базы
В Вологде после издевательств одноклассников 12-летний мальчик попал в больницу
Детский омбудсмен Ольга Смирнова прокомментировала ситуацию с издевательствами в 31 школе Вологды
Семья вологжан Арсентьевых любит путешествовать и составляет свою «Карту достопримечательностей Вологодской области»
Следком возбудил уголовное дело в отношении руководителя бюджетного учреждения в сфере туризма
В Череповце задержали мужчину, подозреваемого в причинении смертельной травмы прохожему
В Вологде появится улица Олимпийская

Похожие новости

Ночью в Вологде задержали женщину, которая пыталась вынести под одеждой продукты из супермаркета

Как позже выяснилось, эта гражданка находилась в розыске по подозрению в совершении преступления

2392
0

Житель Вологды несколько раз в течение дня выносил из супермаркета под курткой продукты и спиртное

Нарушителя удалось задержать

3257
0

Пять упаковок сыра и две бутылки вермута: в Вологде вор-гурман в течение трёх дней крал продукты из магазина

Его задержали росгвардейцы

1075
0

В Вологде женщина дважды пыталась украсть еду из магазина

Злоумышленница попалась на попытке вынести из супермаркета бутылку рома и шаурму

2045
0

Вологжанка похищала из разных супермаркетов в городе мясо и сыр

45-летнюю женщину задержали, ущерб от ее действий составил около 7000 рублей

1955
0

Двоих жителей Великоустюгского района осудили за покушение на кражу тушёнки

Один получил условный срок, второй — год и девять месяцев колонии

940
0

13 коробок конфет пыталась вынести женщина из магазина в Череповце

Как позже выяснилось, эту правонарушительницу уже не первый раз ловят на на таких кражах

1724
0

В Великом Устюге двух молодых людей будут судить за дачные кражи

Одному из них также грозит наказание за кражу металлолома из сарая соседа

754
0

Две вологжанки пытались украсть алкоголь и продукты из супермаркета, чтобы отметить день рождения

Одной из них исполнилось 15 лет

1178
0

В Череповце сторож детсада воровал продукты из столовой

Заведующая пояснила, что продукты пропадали в течение недели

1557
0

Жительницу Великого Устюга приговорили к семи месяцам колонии за кражу шоколадок из супермаркета

41-летняя женщина, сговорившись с подельником, украла из магазина шесть больших плиток шоколада

14216
0

Двое жителей Бабаево украли продукты из школьной столовой

Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей

2343
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мужчину задержали на одиночном пикете с упаковкой «Мираторг», где часть названия бренда была зачеркнута
Кисточки для рисования добавили в бесплатные наборы для первоклассников в Вологодской области в этом году
YouTube проигнорировал требования Роскомнадзора по удалению более 10 тысяч материалов экстремистского характера
9 373 заявления в первый класс подали родители будущих первоклассников в Вологде
В Вологде задержали женщину, которая набрала пакет продуктов в супермаркете и быстро пошла к выходу мимо кассы
Максим Цветков завоевал серебряную медаль в Масс-старте на Чемпионате России по биатлону
Прокуратура Вологодской области начала проверку по факту гибели ребенка в поселке Новый Источник
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

3075
0
02.04.2022 [БлогоVO]

Былое величие превращается в пыль. Sic transit gloria mundi

439
0
01.04.2022 [Обзор Прессы]

Больничная мама Аня: «Ребенок прижмется к тебе, как воробушек, в поисках тепла»

462
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика