Мошенники выманивают средства через популярный сайт по поиску попутчиков

02.04.2022 [Происшествия]

Мошенники выманивают средства через популярный сайт по поиску попутчиков. За минувшие сутки в органы внутренних дел Вологодской области обратились два человека с жалобами на подобных мошенников.

– Злоумышленники специально создают профили, чтобы обманывать пассажиров и выманивать у них деньги. Основные признаки мошенников: 1. Профиль зарегистрирован недавно. 2. У водителя нет фотографии или вместо фото какая-то картинка. 3. Низкая цена поездки, чтобы объявления показывались первыми. 4. Водитель просит перенести обсуждение в мессенджер. 5.С пассажиров требуют предоплату. Предлог может быть любым: коронавирус, правила компании, условия водителя, – сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Накануне в полицию Шексны обратился 30-летний житель Архангельской области. Он рассказал, что забронировал место в автомобиле через популярное приложение по поиску попутчика. Для оплаты билетов мужчина перешел по ссылке и ввел пароль, в результате с его электронного кошелька произошло списалась сумма 13 700 рублей. После чего водитель перестал выходить на связь, а поездка была снята с публикации.

От таких же мошенников пострадал 32-летний житель Череповца. Он лишился 2 тысяч рублей, при бронировании поездки, которая так и не состоялась.

Полицейские устанавливают подозреваемых в совершении преступлений, возбуждены уголовные дела.
 

Тэги: мошеники, дистанционное мошенничество

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