Ростуризм досрочно закрывает продажи туров с кэшбэком

Ростуризм сообщил, что досрочно завершит продажи туров по России с кешбэком в ночь с 8 на 9 апреля. Ранее сообщалось, что такие туры будут продаваться до 30 апреля. Причиной досрочного завершения продаж стал повышенный спрос.

– Текущее дополнительное окно продаж было запущено как антикризисная мера и стало возможным благодаря решению правительства. После внутреннего перераспределения Ростуризмом на кешбэк были направлены дополнительные средства на поддержку доступных путешествий по стране весной и в начале лета. Также эта мера позволила поддержать бизнес и занятость в отрасли в текущих непростых условиях, – говорит руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По информации ведомства, эти дополнительные средства скоро будут выбраны, поэтому окно продаж будет завершено чуть раньше, чем планировалось – в ночь с 8 на 9 апреля, а не 30 апреля, как сообщалось ранее.

Также сообщается, что следующее окно продаж на осенне-зимний период, как и планировалось, состоится. Подробности и даты будут объявлены дополнительно.

Накануне в России начались продажи путевок с детским кешбэком. Отправить ребенка на отдых в лагерь по выгодным условиям можно будет с 1 мая и до конца сентября. Продажи таких путевок продлятся до конца лета.