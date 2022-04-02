Правительство РФ опубликовало постановление об отсрочке от армии для IT-специалистов

Правительство РФ опубликовало постановление об отсрочке от армии для ИТ-специалистов. Полностью название документа звучит как Постановление от 28 марта 2022 г. № 490 об утверждении Правил предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу гражданам Российской Федерации, работающим в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

В документе сообщается, что для того, чтобы специалисты получил отсрочку, его работодатель должен подать список граждан в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ не позднее чем за 50 дней до даты призыва, после чего призывная комиссия не позднее чем за 30 дней до призыва предоставляет отсрочку. В весенний призыв 2022 года список может быть подан до 1 мая, а отсрочку предоставят до 1 июня.

Как поясняет адвокат Павел Чиков, право на получение такой отсрочки имеет специалист, который:

имеет высшее образование по одной из 75 специальностей или направлений подготовки, включенных в перечень

работает в аккредитованной Минцифрой организации

по трудовому договору

в условиях нормального продолжительности рабочего времени (полная ставка — 40 часов в неделю)

стаж работы в организации не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва или трудовой договор заключен не позднее года с даты окончания ВУЗа или научной организации.

В случае, если сотрудник увольняется, то работодатель будет обязан в течение двух недель проинформировать об этом военный комиссариат. И в таком случае призывник лишится отсрочки.

Про отсрочку от армии для студентов вечерней и заочной формы обучения в документе не говорится.

