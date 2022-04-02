Волонтеры Вологодской области обучают пенсионеров пользоваться смартфонами, планшетами и ноутбуками

02.04.2022 [Общество]

В Вологодской области работает Ресурсный центр цифровых волонтеров, который помогает пенсионерам осваивать цифровые технологии

– Цифровые волонтеры обучают пенсионеров использованию смартфона, планшета, компьютера, подключают цифровое телевидение, Wi-Fi роутер и др., консультируют по выбору сотового телефона, устанавливают программы, помогают разобраться с различными сервисами и сайтами, – сообщает информационный центр «Добрая Вологда».

Очную помощь в районах пенсионерам оказывают волонтеры, которые предварительно прошли специальное обучение в ресурсном центре. 

Дистанционная помощь оказывается удаленно. Например, если устройство, по которому есть вопрос, подключено к Интернету, то пенсионер может с помощью социальной сети ВКонтакте или с помощью программ демонстрации рабочего стола показать цифровому волонтеру проблему и получить консультацию.

Для того, чтобы получить цифровую помощь, нужно позвонить по телефону горячей линии: 8-921-050-25-46 или оставить заявку по ссылке

Больше информации об этом проекте вы сможете найти в сообществе Компьютерные курсы для пенсионеров в Вологде.

Помощь пенсионерам оказывает общественная организация «Созидание» в рамках проекта «Цифровые волонтеры» при поддержке Правительства Вологодской области на средства Фонда президентских грантов.
 

Тэги: обучение, дистанционное обучение, пенсионеры, цифровая грамотность

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