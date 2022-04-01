Министерство юстиции РФ внесло в список иноагентов Евгения Понасенкова и еще 7 человек

Министерство юстиции РФ расширило список СМИ-«иноагентов». В него попали 8 человек.
Среди них журналисты Дождя и the Bell, а также блогер и телеведущий Евгений Понасенков.
Полный список представлен на скриншоте с сайта Минюста:
Министерство юстиции РФ расширило список СМИ-«иноагентов». В него попали 8 человек.
Среди них журналисты Дождя и the Bell, а также блогер и телеведущий Евгений Понасенков.
Полный список представлен на скриншоте с сайта Минюста:
В суде пояснили, что организация систематически не указывает статус иноагента
Поправки к закону переданы в Госдуму
Структуры «Мемориала» неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента
NewsVo публикует открытое письмо президенту России и министру юстиции
Так в Кремле прокомментировали обращение журналистов, которые потребовали от властей отменить этот закон
Эти сайты связаны с Михаилом Ходорковским. Ранее в список иноагентов включили несколько журналистов «Открытых медиа», включая главреда издания