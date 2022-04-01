Министерство юстиции РФ внесло в список иноагентов Евгения Понасенкова и еще 7 человек

01.04.2022 [Общество]

Министерство юстиции РФ расширило список СМИ-«иноагентов». В него попали 8 человек.

Среди них журналисты Дождя и the Bell, а также блогер и телеведущий Евгений Понасенков.

Полный список представлен на скриншоте с сайта Минюста:

 

Тэги: иноагенты

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