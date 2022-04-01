Житель Никольского района из мести украл литые автомобильные диски сожителя бывшей жены

В Никольском районе 38-летний местный житель подозревается в краже литых автомобильных дисков.
Потерпевший — 39-летний мужчина — рассказал, что диски хранились в подъезде дома. Личность подозреваемого установили в результате оперативно-розыскных мероприятий. Его задержали.
«Злоумышленник рассказал, что таким образом решил заработать на алкоголь и отомстить сожителю своей бывшей жены. Похищенные диски никольчанин продал, а на вырученные деньги устроил застолье», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Полицейские нашли и изъяли украденные диски.