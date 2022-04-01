Житель Никольского района из мести украл литые автомобильные диски сожителя бывшей жены

01.04.2022 [Происшествия]

В Никольском районе 38-летний местный житель подозревается в краже литых автомобильных дисков.

Потерпевший — 39-летний мужчина — рассказал, что диски хранились в подъезде дома. Личность подозреваемого установили в результате оперативно-розыскных мероприятий. Его задержали.

«Злоумышленник рассказал, что таким образом решил заработать на алкоголь и отомстить сожителю своей бывшей жены. Похищенные диски никольчанин продал, а на вырученные деньги устроил застолье», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Полицейские нашли и изъяли украденные диски.

Тэги: кража, месть, уголовное дело
Фото пресс-службы областного УМВД

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