В Грязовце медсестра выпала из машины «скорой»

В Грязовце 63-летняя медсестра выпала из машины скорой помощи, сообщает ИА «Вологда Регион».
По данным агентства, ДТП случилось на перекрёстке улиц Ленина и Обнорского 31 марта в 9:50. Водитель «скорой» марки УАЗ резко затормозил из-за того, что на дорогу выбежал ребёнок.
«В результате резкого торможения медсестра, которая находилась в кабине, облокотившись на дверь „буханки“, выпала из автомобиля и получила травму головы», — рассказали «Вологда Регион» в департаменте здравоохранения Вологодской области.
Пострадавшей оказывается необходимая помощь. Её состояние оценивается как удовлетворительное.