В Грязовце медсестра выпала из машины «скорой»

01.04.2022 [Происшествия]

В Грязовце 63-летняя медсестра выпала из машины скорой помощи, сообщает ИА «Вологда Регион».

По данным агентства, ДТП случилось на перекрёстке улиц Ленина и Обнорского 31 марта в 9:50. Водитель «скорой» марки УАЗ резко затормозил из-за того, что на дорогу выбежал ребёнок.

«В результате резкого торможения медсестра, которая находилась в кабине, облокотившись на дверь „буханки“, выпала из автомобиля и получила травму головы», — рассказали «Вологда Регион» в департаменте здравоохранения Вологодской области.

Пострадавшей оказывается необходимая помощь. Её состояние оценивается как удовлетворительное.

Тэги: скорая помощь, пассажиры, пострадал человек
фото ГИБДД по Вологодской области

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