В Грязовце медсестра выпала из машины «скорой»

В 2020 году медицина приняла на себя первый удар пандемии. В условиях форс-мажора стало понятно, что в сфере здравоохранения много "дыр". Люди часами могли дожидаться бригаду врачей. Сообщали, о том, что скорая приезжала только через 6-8 часов после вызова. Нагрузка на медперсонал увеличилась в разы. При этом власти, уже который год отказывают частной скорой помощи в объемах, оставляя нагрузку на муниципальной службе.