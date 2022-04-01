С началом проведения специальной военной операции сократилось количество IT-мошенничеств

01.04.2022 [Общество]

В Вологодской области сократилось количество IT-мошенничеств после начала специальной военной операции на Украине.

«Как известно, порядка 80-85% звонков злоумышленников осуществлялись с территории ближнего зарубежья», — пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, в марте 2022 года в органах внутренних дел Вологодской области зарегистрировано 118 заявлений о фактах дистанционных мошенничеств, общий ущерб от действий злоумышленников составил порядка 14 миллионов рублей. Для сравнения — за аналогичный период 2021 года было зарегистрировано 185 заявлений на сумму более 19 миллионов рублей.

 

Тэги: дистанционное мошенничество, специальная военная операция

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