Вологодская ГМХА стала площадкой для первой встречи молодежи с работодателями

В Вологде стартовала серия профориентационных встреч молодежи с представителями вузов и работодателями «Вологда для молодежи». Площадкой для первой встречи стала Вологодская ГМХА. В проекте приняли участие школьники выпускных классов, студенты и преподаватели вуза, а также работодатели.

«С точки зрения профориентации такие встречи необходимы, чтобы школьники и студенты понимали, какие профессии востребованы сегодня на рынке труда, где можно получить необходимое образование, где по этой специальности работать. Это даст возможность взвешенно принимать решение о дальнейшем профессиональном пути. Наша долгосрочная стратегическая задача — сделать так, чтобы молодежь оставалась в Вологде учиться, а если выбирает столичные вузы, то после обучения возвращалась работать в наш город», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов, который провел первую встречу.

Также для школьников провели мастер–классы по приготовлению вологодского мороженого из натуральных ингредиентов, по животноводству, растениеводству, экономике и 3D-проектированию, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Для студентов важной частью встречи стало общение с потенциальными работодателями. С помощью фильмов и презентаций свои возможности, вакансии и условия работы представили предприятия «Вологодское мороженое», «ВОМЗ», «Бакормаш», «ВЗСП» и «Иммид». Компании представляют ведущие в Вологде сферы машиностроения и пищевой промышленности.

Аналогичные встречи пройдут также на площадках других вузов и ссузов и предприятий.