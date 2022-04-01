Сильные ветры и осадки прогнозируют вологодские синоптики в начале следующей недели

В предстоящие выходные дни на территории Вологодской области сохранится достаточно холодная для этого времен года погода, дополнительное ощущение холода будут создавать ветра северного направления.

В воскресенье с Центральной России в северо-восточном направлении начнет смещаться активный южный циклон, который по касательной затронет территорию Вологодской области. В районе Вологды осадки прогнозируются небольшими, а восточные районы попадут под влияние фронта и там пройдут наиболее интенсивные осадки в виде снега и мокрого снега. В дневные часы будет преобладать слабо положительная температура до +3 градусов.

В ночь на понедельник, 4 апреля, зона интенсивных осадков сохранится только на востоке области.

«Начиная со вторника характер погоды существенно изменится, ожидается выход активного и атлантического циклона, который принесет ненастную погоду с осадками в виде мокрого снега и дождя, усилится ветер», — рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Радует то, что при этом будет наблюдаться тенденция к повышению температуры до положительных значений и начало теплого периода, что приведет к активному таянью снега и развитию весенних процессов.