В Вологде арестовали двоих мужчин, стрелявших в сотрудников оптовой базы на улице Ананьинской

В Вологде суд заключил под стражу двоих мужчин, которые стреляли из травматических пистолетов в сотрудников оптовой базы на улице Ананьинской.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл 29 марта 2022 года. О происшествии стало известно от руководителя базы, которая обратилась в полицию. Она рассказала, что её вызвали на работу: сотрудники сообщили, что на них напали неизвестные. Работники оказали сопротивление, но напавшие достали травматические пистолеты и начали стрелять. Раненого в ногу 23-летнего работника базы госпитализировали.

Злоумышленников — уроженцев ближнего зарубежья, давно проживающих в России — задержали в тот же день на соседней оптовой базе. Подозреваемые рассказали, что причиной конфликта стала борьба за клиентов. В автомобиле задержанных полицейские нашли три травматических пистолета. По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело.

«По версии следствия, 29 марта 2022 года мужчины, находясь в общественном месте в районе ул. Ананьинской г. Вологды, действуя из хулиганских побуждений, произвели выстрелы в различные стороны, где находились в том числе и потерпевшие», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Расследование продолжается.