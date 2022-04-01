Вячеслав Володин: «Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все бюджетники, критикующие Россию, должны покинуть руководящие посты. Об этом сообщается на сайте Государственной Думы.

«Государственная Дума не снимает с повестки вопрос. Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер. Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим страну. Будем обязательно спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях», — сказал он.