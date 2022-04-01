Пенсионерка из Вологды за четыре дня отправила мошенникам 627 тысяч рублей

01.04.2022 [Происшествия]

69-летняя жительница Вологды за четыре дня отправила мошенникам 627 тысяч рублей.

Она рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился «сотрудником юстиции». Он сообщил, что женщине положена компенсация за ранее приобретённые лекарства. Потерпевшая согласилась, и собеседник переключил её на женщину, которая представилась работницей банка. По её указаниям вологжанка и отправляла деньги на указанные ей счета.

135 тысяч рублей из общей суммы пострадавшая взяла в кредит, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Тэги: дистанционное мошенничество, обман пенсионеров, лекарства

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