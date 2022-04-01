В России введен мораторий на принудительное банкротство

01.04.2022 [Общество]

С 1 апреля правительство вводит практически всеобщий мораторий на банкротство, он продлится полгода — до 1 октября 2022 года. Суть его заключается в том, что кредиторы в этот период не смогут подавать заявления о банкротстве того или иного лица, при этом возможность заявить о собственной несостоятельности остается.

Отклоняться будут заявления о банкротстве, направленные кредиторами не только с 1 апреля по 1 октября, но и поданные до даты введения моратория, если вопрос о принятии к производству к этому моменту не был решен арбитражным судом.

В 2020 году в закон о несостоятельности были внесены изменения, позволяющие правительству вводить такой мораторий в исключительных ситуациях. Первый мораторий был введен во время «коронакризиса» в апреле 2020 года для компаний и индивидуальных предпринимателей пострадавших отраслей (например, ресторанный и гостиничный бизнес) для предотвращения цепной реакции неплатежей, после чего частично продлевался.

Теперь мораторий распространят практически на всех юрлиц, так и на граждан. Исключение делается только для застройщиков, уже попавших в реестр проблемных объектов — сейчас в нем числится порядка 330 застройщиков и около 700 домов. В Минэкономики, которое готовило нормативную базу для моратория, это объясняют необходимостью обеспечения защиты прав пострадавших дольщиков.

Как отметил вчера премьер-министр Михаил Мишустин, мораторий «фактически предоставит должникам возможность справиться с текущими трудностями в течение шести месяцев, наладить свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая бизнес и не увольняя сотрудников».

 

Тэги: мораторий, банкротство

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