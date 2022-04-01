ООО «Вологодский колбасный завод» задолжал 52 работникам 1,7 млн рублей

В Вологде городская прокуратура проверила исполнение законодательства об оплате труда на ООО «Вологодский колбасный завод». Как оказалось, на предприятии 52 работникам не была выплачена заработная плата за январь и первую половину февраля. Общая сумма задолженности составила 1,7 млн рублей.

«По результатам проверки прокуратурой города в отношении генерального директора ООО „Вологодский колбасный завод“ вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье за невыплату в установленный срок заработной платы», — рассказали в прокуратуре области.

Кроме того, постановлением Госинспекции труда директор предприятия оштрафован на 15 тысяч рублей.

Как рассказали представители надзорного ведомства, в настоящее время долг по зарплате погашен.