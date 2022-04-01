Несколько строений уничтожены огнем на дачном участке в Череповецком районе

01.04.2022 [Происшествия]

Крупный пожар произошел накануне в садоводческом товариществе «Нова» Ирдоматского поселения Череповецкого района. Как рассказали в областном управлении МЧС, первым на участке загорелся деревянный бревенчатый дом. От него огонь начал распространяться на соседние строения.

В результате пожара дом и баня на участке сгорели полностью. Огнем также повреждены наружная отделка и остекление второго дома, деревянные качели, наружная и внутренняя отделка хозпостройки, а также еще один дачный дом, который на момент пожара не эксплуатировался.

По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог. Впрочем, пожарные также не исключают неосторожное обращение с огнем.

Тэги: пожар, поджог, МЧС

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