Несколько строений уничтожены огнем на дачном участке в Череповецком районе

Крупный пожар произошел накануне в садоводческом товариществе «Нова» Ирдоматского поселения Череповецкого района. Как рассказали в областном управлении МЧС, первым на участке загорелся деревянный бревенчатый дом. От него огонь начал распространяться на соседние строения.

В результате пожара дом и баня на участке сгорели полностью. Огнем также повреждены наружная отделка и остекление второго дома, деревянные качели, наружная и внутренняя отделка хозпостройки, а также еще один дачный дом, который на момент пожара не эксплуатировался.

По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог. Впрочем, пожарные также не исключают неосторожное обращение с огнем.