Президент подписал указ о весеннем призыве

Сегодня Владимир Путин подписал указ «О призыве в апреле–июле 2022 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <…> призыву на военную службу, в количестве 134 500 человек», — говорится в указе.

Это несколько меньше, чем весной прошлого года, когда в Вооруженные силы РФ были призваны 134 650 человек, — сообщает ТАСС.

Также указ предписывает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

По словам заместителя губернатора Вологодской области Эдуарда Зайнака, ряды Вооруженных Сил России в 2022 году пополнят более двух тысяч вологжан.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что граждане России, отправленные весной на срочную военную службу, ни в какие горячие точки направляться не будут.