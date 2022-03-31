Президент подписал указ о весеннем призыве

31.03.2022 [Общество]

Сегодня Владимир Путин подписал указ «О призыве в апреле–июле 2022 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <…> призыву на военную службу, в количестве 134 500 человек», — говорится в указе.

Это несколько меньше, чем весной прошлого года, когда в Вооруженные силы РФ были призваны 134 650 человек, — сообщает ТАСС.

Также указ предписывает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

По словам заместителя губернатора Вологодской области Эдуарда Зайнака, ряды Вооруженных Сил России в 2022 году пополнят более двух тысяч вологжан. 

Ранее министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что граждане России, отправленные весной на срочную военную службу, ни в какие горячие точки направляться не будут.

Тэги: призыв, указ, военная служба

ТОП НЕДЕЛИ

В ходе спецоперации на Украине погиб 20-летний уроженец Бабаево Максим Лаврентьев
Вологодский драматический театр попал под санкции
В Череповце мужчина устроил погром в филиале банка
В Вологде экс-сотрудник силового ведомства получил срок за разглашение гостайны
Глава администрации Череповецкого района сложил с себя полномочия
Минобороны озвучило войсковые потери за время спецоперации на Украине
В Вологде создали «Дневник туриста», который поможет гостям путешествовать по городу
В Вологде неизвестные расстреляли из травматического оружия сотрудников оптовой базы
Алексей Мордашов перегоняет одну из крупнейших яхт в мире - яхту Nord во Владивосток
Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Вологодской области

Похожие новости

В Санкт-Петербурге в госпитале скончался солдат-срочник из Сокола

Ранее его мать сообщала, что молодого человека сбил пьяный офицер

5656
0

2,5 тысячи жителей Вологодской области планируют призвать на военную службу в 2021 году

1 апреля стартует весенний призыв

1771
0

Двух вологодских призывников, которых неожиданно признали годными, отпустили из военкомата

Денису Макаревичу и Георгию Бойцеву, о которых вчера писал NewsVo, предоставили отсрочку

7045
0

Череповчанин десять раз подряд оформлял больничный, чтобы не являться в военкомат по повестке

На 26-летнего мужчину завели уголовное дело об уклонении от службы

2485
0

Вологодская область заняла третье место в России по качеству подготовки призывников к службе в армии

Конкурс проводило Министерство обороны страны

1427
1

Около тысячи жителей Вологодской области отправятся служить в армию этой осенью

Региональным военным комиссариатом осенью этого года будет сформировано 100 команд, которые отправятся в 66 воинских частей

2101
0

Выпускники колледжей, училищ и техникумов теперь могут служить по контракту

Законопроект вступил в силу 1 мая

2768
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Президент подписал указ о весеннем призыве
В Вологде появится улица Олимпийская
Две женщины погибли в ДТП в Вытегорском районе
Segezha Group увеличивает оплату труда
Житель Тотьмы избил таксиста, которому не заплатил за поездку
1 апреля в Вологодской области начнут принимать заявления в 1класс
Почти 100 молодых вологодских семей получили жилищные сертификаты
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

2911
0
31.03.2022 [БлогоVO]

Правительство России объявило «недружественными» 75% стран, которые больше всего вкладывали в российскую экономику

244
0
28.03.2022 [Обзор Прессы]

В Вологде открылась социальная швейная мастерская «С миру по нитке»

547
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика