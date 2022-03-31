Две женщины погибли в ДТП в Вытегорском районе

31.03.2022 [Происшествия]

В Вытегорском районе в результате ДТП погибли две женщины. Авария произошла в четверг, 31 марта, около 13.30 на 355-м километре трассы Вологда-Медвежьегорск.

«По предварительным данным, 44-летний водитель автомашины Дэу Нексия при повороте налево не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем Хендай под управлением 48-летнего жителя Ленинградской области», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В результате ДТП погибли две пассажирки Дэу Нексии — 56-ти и 38-ми лет. Кроме того, три человека, в том числе дети 11-ти и 6-ти лет, а также 46-летняя женщина, которые находились в Хендай, доставлены в больницу.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

 

Тэги: ДТП, погибли люди, столкновение

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