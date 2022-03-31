Житель Тотьмы избил таксиста, которому не заплатил за поездку

В Тотьме суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, признанному виновным в избиении таксиста.

Вечером 29 августа 2021 года подсудимый избил мужчину, который пришёл к нему домой. Пострадавший получил переломы рёбер, сотрясение мозга, гематомы и ссадины.

Обвиняемый показал, что накануне не смог заплатить водителю такси и договорился, что отдаст ему деньги завтра. Вечером 29 августа его разбудила жена и сказала, что кто-то «ломится в дверь и стучит в окно». На улице он увидел силуэт мужчины, накричал на него и дважды ударил в лицо, отчего тот упал. Наклонившись, он узнал в пострадавшем таксиста.

«Потерпевший суду показал, что Алексей ударил его по лицу, несмотря на то, что узнал его. После того, как он упал, подсудимый пинал его по телу и голове. После этого он приказал ему лежать, а сам стал вызывать полицию. Затем он запихал ему в карман деньги, которые был должен», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд приговорил его к двум годам колонии общего режима. С него также взыскано 200 000 рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.