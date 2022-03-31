1 апреля в Вологодской области начнут принимать заявления в 1класс

31.03.2022 [Общество]

Завтра, 1 апреля, в Вологодской области начнут принимать заявления в 1 класс. В частности, документы смогут подать родители, чьи будущие первоклассники прописаны на закрепленных за определенными школами территориях. Также прием заявок начнут и общегородские общеобразовательные учебные заведения. Точное время начала приема каждая школа определяет самостоятельно.

Существует четыре способа подачи заявления: посредством электронной почты школы, почтовой связи, Единого портала государственных и муниципальных услуг или лично.

На портале необходимо в поисковой строке указать «Запись в школу» и выбрать услугу «Подать заявление». В профиле заявителя должны быть заполнены все необходимые поля: место проживания, сведения о месте рождения, обязательно указана электронная почта. Форму в системе можно заполнить заранее, и при необходимости внести изменения до отправки.

«Ввиду того, что прием заявлений стартует 1 апреля на территории всей страны, возможны ограничения в работе портала, поэтому мы призываем родителей использовать и альтернативные способы подачи документов. Например, электронная почта, адрес которой обязательно публикуется на сайте школы, — отметила и. о. начальника управления контроля и надзора департамента образования области Ирина Щукина. — Прием заявлений завершится 30 июня. Для не проживающих на закрепленной за школой территории прием документов стартует с 6 июля по 5 сентября».

Вопросы о подаче заявлений можно задать по номеру телефона (8172) 71-60-29, по вопросам соблюдения прав детей — 23-01-04 (доб. 2053).

В приеме школа может отказать только в случае, если свободные места закончились. Тогда родителям следует обратиться в управление образования по месту жительства.

Тэги: 1 класс, заявление, школа

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