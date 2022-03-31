Почти 100 молодых вологодских семей получили жилищные сертификаты

96 молодых семей Вологды получили жилищные сертификаты с 2018 года, когда была возобновлена программа «Улучшение жилищных условий молодых семей».

С одними из участников проекта мэр Вологды Сергей Воропанов обсудил возможности, которые предоставляет программа.

Супруги Анна и Олег Смирновы, воспитывающие двух детей, жили в однокомнатной квартире площадью около 35 кв. метров. В 2019 году они по ипотеке приобрели двухкомнатную квартиру, увеличив жилплощадь в полтора раза. В этом году они как участники программы получили жилищный сертификат, которым погасили основную сумму долга и уплатили проценты по жилищному кредиту.

«Ипотечный кредит у нас составил 1 млн 300 тысяч рублей, а выплата по жилищному сертификату — 1 млн 55 тысяч рублей. Благодаря ему мы практически полностью погасили ипотеку, осталось буквально несколько платежей, и мы рассчитаемся с кредитом. Когда в семье двое маленьких детей, то ипотека — большая финансовая нагрузка», — говорит Анна Смирнова.

Принять участие в программе могут молодые семьи, зарегистрированные на территории Вологды, в которых супругам не более 35 лет. Это должны быть платежеспособные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Подать документы на участие в программе можно в жилуправление департамента имущественных отношений через портал Госуслуг и через МФЦ, — объяснили в пресс-службе городской администрации.

«Из 10 семей, получивших жилищные сертификаты в этом году, 8 — их уже реализовали. Средства семьи могут направить на покупку квартиры, дома, внести первоначальный взнос при ипотечном кредитовании, либо погасить уже имеющийся кредит. С момента возобновления программы ее участниками стали 96 семей, в том числе 34 многодетные», — прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

В этом году общий объем финансирования программы превышает 10 млн рублей. Из них 2,8 млн — федеральные средства, 4 млн -областные и 3,2 млн рублей — бюджет города.